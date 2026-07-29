Казанда приставлар 11 миллион сум бурычы җыелган ир-атның автомобиленә арест салган

Казанда суд приставлары 11 миллион сум бурычы җыелган ир-атның KIA RIO автомобиленә арест салган. Федераль суд приставлары хезмәтенең ТР буенча Баш идарәсе хәбәр иткәнчә, бу суммага физик һәм юридик затлар файдасына милек характерындагы штрафлар, 39 мең сум күләмендә ЮХИДИ штрафлары, шулай ук 530 мең сум күләмендә башкару җыемы кергән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии