НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда приставлар 11 миллион сум бурычы җыелган ир-атның автомобиленә арест салган

Казанда приставлар 11 миллион сум бурычы җыелган ир-атның автомобиленә арест салган

Казанда суд приставлары 11 миллион сум бурычы җыелган ир-атның KIA RIO автомобиленә арест салган. Федераль суд приставлары хезмәтенең ТР буенча Баш идарәсе хәбәр иткәнчә, бу суммага физик һәм юридик затлар файдасына милек характерындагы штрафлар, 39 мең сум күләмендә ЮХИДИ штрафлары, шулай ук 530 мең сум күләмендә башкару җыемы кергән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии