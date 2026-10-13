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На высшей ступени пьедестала: триумф воспитанников КСШОР № 2 на первенстве России

На высшей ступени пьедестала: триумф воспитанников КСШОР № 2 на первенстве России

Воспитанники КСШОР № 2 завоевали три золотые медали на первенстве России по прыжкам на батуте. С 8 по 11 октября в «Сириус Арене» на федеральной территории «Сириус» прошло первенство России по прыжкам на батуте.

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