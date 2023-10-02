Генпрокурор США Гарланд уйдет в отставку если Байден вмешается в дело Трампа

Генпрокурор США Меррик Гарланд в интервью в программе "60 минут" телеканала CBS пообещал, что уйдет в отставку, если президент США Джо Байден попросит его принять меры по расследованию против экс-президента США Дональда Трампа.
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