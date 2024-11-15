Ведущие химические предприятия встретились в Дзержинске

Форум «Столица химии» проходит 14 – 15 ноября в Дзержинске. На него собрались более 400 руководителей химической отрасли из разных городов страны, а также эксперты федеральных и региональных органов власти.
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