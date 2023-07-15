Украинские военные на недлительное время могут взять Белгород, предположил в интервью с «Украиной.ру» эксперт Петр Акопов.
Эксперт Акопов допустил, что ВСУ могут взять Белгород
Комментарии
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ДС
Дмитрий Серебрянников
Эксперды пошли какие-то левенькие.. Несут чушь и даже не боятся за то что их за этот разгон паникерских настроений и намеренное запугивание населения, могут привлечь к уголовной ответственности. С этими экспердами надо уже что-то делать.
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12 час.
КД
Кувалда Драго
Все эти эксперты со своими соплями предсказуемы, Им надо как-то тему развивать вот и лезут со своими идиотским мыслями , а по сути они гавно.
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5 час.
ОБ
Оксана Боева
Очередной хохлятский вброс.
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5 час.
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