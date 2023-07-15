Эксперт Акопов допустил, что ВСУ могут взять Белгород

ДС

Дмитрий Серебрянников

Эксперды пошли какие-то левенькие.. Несут чушь и даже не боятся за то что их за этот разгон паникерских настроений и намеренное запугивание населения, могут привлечь к уголовной ответственности. С этими экспердами надо уже что-то делать.