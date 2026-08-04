СК: криминал и несчастный случай являются главными версиями пропажи Усольцевых

Несчастный случай и криминал остаются приоритетными версиями в деле об исчезновении семьи Усольцевых, сообщила 4 августа помощник руководителя Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.
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