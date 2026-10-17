Опасные последствия обычных простуд: кардиологи о профилактике инфекционных поражений сердца у детей 🫀Кардиологи напоминают родителям, что сердце ребенка часто страдает не от врожденных пороков, а от осложнений после вирусных и бактериальных инфекций.