Опасные последствия обычных простуд: кардиологи о профилактике инфекционных поражений сердца у детей 🫀Кардиологи напоминают родителям, что сердце ребенка часто страдает не от врожденных пороков, а от осложнений после вирусных и бактериальных инфекций.
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