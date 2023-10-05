Боевики ВСУ за сутки выпустили 106 снарядов по территории ДНР

Global Look Press/Spc. Wyatt Moore/Keystone Press Agency Боевики Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 106 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.