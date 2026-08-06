Жуткая вонь с необычным источником накрыла российский город

Новосибирск накрыла жуткая вонь. Источником неприятного запаха в российском городе оказалась гнилая картошка, которую свозят с завода PepsiCo (производит чипсы Lay's и Doritos) на строительную площадку одного из новых домов, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии