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КРАСНОЕ НЕБО. Василий Авченко

КРАСНОЕ НЕБО. Василий Авченко

﻿﻿☁️✈ КРАСНОЕ Небо. Правдивые истории о земле, огне и летающем человеке Василий Авченко (2023) ☆ На мой взгляд, отличная книга, достойная исторической публицистики! Когда дело касается истории авиации, я, несомненно, чайник без ручки, и каждая глава книги давала мне новую информацию ☝ и весьма увлекательную ☆ Главный герой книги — Лев Петрович Колесников (1923–1986), летчик и писатель, уроженец Владивостока.

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