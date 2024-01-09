КРАСНОЕ НЕБО. Василий Авченко

﻿﻿☁️✈ КРАСНОЕ Небо. Правдивые истории о земле, огне и летающем человеке Василий Авченко (2023) ☆ На мой взгляд, отличная книга, достойная исторической публицистики! Когда дело касается истории авиации, я, несомненно, чайник без ручки, и каждая глава книги давала мне новую информацию ☝ и весьма увлекательную ☆ Главный герой книги — Лев Петрович Колесников (1923–1986), летчик и писатель, уроженец Владивостока.