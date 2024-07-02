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Только 7% самых эрудированных людей страны смогут не ошибиться в этом тесте: ответьте на 7 вопросов

Только 7% самых эрудированных людей страны смогут не ошибиться в этом тесте: ответьте на 7 вопросов

Сможете ли вы войти в их число? Кадр из сериала «Теория большого взрыва»Давно заметили, что знаете куда больше окружающих, но никто не готов признавать вашу гениальность? Что ж, мы уже здесь! Специально для вас мы подготовили тест из семи вопросов по общим знаниям, ответить на которые смогут только самые эрудированные люди.

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