Япония направила протест России из-за запрета на проход кораблей

Протест против действий России, временно запретивший проход иностранных судов у Курильских островов, подала Япония по дипломатическим каналам, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси 17 апреля в ходе пресс-конференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии