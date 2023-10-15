Часть Куйбышевского района Иркутска осталась без света 15 октября

15 октября в 11:50 в Куйбышевском районе Иркутска отключили электроэнергию. Это необходимо для ликвидации технологического нарушения режима работы сети, сообщили в «Иркутской энергосбытовой компании» Под отключение попали некоторые дома на улицах Арктическая, Вьюжная, Карьерная 3-я, Каштаковский, Кирпичная, Ленская, Лесная, Снежный, Радищева, Северный, Северная, Северная 1-я, а также в СНТ 40 лет Октября, СНТ Восход, ДНТ Огонек, СНТ Каштак, СНТ Металлист, СНТ Просвещение, СНТ им.
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