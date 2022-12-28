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«Ты слишком жирный, чтобы играть за «Лидс»!» Фанаты скандировали Филлипсу на матче с «Сити», Кэлвин улыбнулся в ответ

«Ты слишком жирный, чтобы играть за «Лидс»!» Фанаты скандировали Филлипсу на матче с «Сити», Кэлвин улыбнулся в ответ

Болельщики «Лидса» пошутили над Кэлвином Филлипсом во время матча против «Манчестер Сити». «Ты слишком жирный, чтобы играть за «Лидс», – скандировали болельщики «Лидса», когда Филлипс пошел разминаться.

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