Solana захватывает рынок стейблкоинов в сфере платежей

Аналитики Bernstein недавно отметили значительный прогресс сети Solana в платежной индустрии. Несмотря на проблемы связанные с масштабируемостью, повышенная ликвидность сети и позитивные настроения инвесторов позволили ей занять видное место в сфере обработки платежей на основе блокчейна.
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