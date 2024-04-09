Solana захватывает рынок стейблкоинов в сфере платежей

Аналитики Bernstein недавно отметили значительный прогресс сети Solana в платежной индустрии. Несмотря на проблемы связанные с масштабируемостью, повышенная ликвидность сети и позитивные настроения инвесторов позволили ей занять видное место в сфере обработки платежей на основе блокчейна.