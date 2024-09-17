Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Галкина*

Global Look Press/Anatoly Lomokhov Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанного ранее иноагентом телеведущего и шоумена Максима Галкина* на отказ об исключении его из указанного реестра, свидетельствуют данные из картотеки суда.
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