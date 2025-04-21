Рыбак нашел на берегу в Астрахани боеприпас времен ВОВ

Взрывоопасный предмет от корабельной пушки мужчина обнаружил в Наримановском районе. По сообщению астраханского управления Росгвардии, рыбак наткнулся на берегу реки Волги недалеко от СНТ «Вымпел» на опасную находку - боеприпас времен Великой Отечественной войны.