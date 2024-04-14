Политика как он...
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Политика как она есть

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Наверное, они знают какую-то нашу тайну

Наверное, они знают какую-то нашу тайну

Честно, на фоне последних событий у меня лично невольно возникает такая мысль: а может, они знают какую-то нашу тайну? Ну согласитесь, чтобы вести себя так нагло, ВЫЗЫВАЮЩЕ НАГЛО! надо иметь под это дело какие-то очень веские основания.

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Комментарии
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ЮП
Юрий Протасов
20 лет назад ни в Питере ни в Москве такого и в помине не было как сечас. В метро, на улице 50 - 70 процентов азиатов. Большинство мусульмане. Очень организованные (посмотри сколько молодых мужиков в мечетях), все регулярно и много платят, согласно Корану. В полиции и почих силовых структурах уже много таких, возможно целенаправленно туда напрваленных. Поэтому Россия в любой момент по команде может рухнуть изнутри. Это может покруче СВО уже.
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1 час.
Тамара
Вот скажите, почему у нас так всегда случается: сами  создаём себе  всякие трудности , а потом начинаем всем миром их мужественно преодолевать?
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37 мин.
ВС
&quot;...Лавров заявляет, что Таджикистан является фактором сдерживания и буфером между нами и Афганистаном...&quot; Да триста лет мы нужны Афганистану! Лучше с Талибаном дружить.
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19 мин.

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