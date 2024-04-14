Наверное, они знают какую-то нашу тайну

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Юрий Протасов

20 лет назад ни в Питере ни в Москве такого и в помине не было как сечас. В метро, на улице 50 - 70 процентов азиатов. Большинство мусульмане. Очень организованные (посмотри сколько молодых мужиков в мечетях), все регулярно и много платят, согласно Корану. В полиции и почих силовых структурах уже много таких, возможно целенаправленно туда напрваленных. Поэтому Россия в любой момент по команде может рухнуть изнутри. Это может покруче СВО уже.