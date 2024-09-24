В Евпатории третьи сутки ищут пропавшую женщину

В Крыму пропала Светлана Александровна Шептицкая (Ануфриева, Рассказова). С 22 сентября о местонахождении 49-летней жительницы Евпатории ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Крым.
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