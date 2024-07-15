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Индикар. Пауэр выиграл 2-ю гонку в Айове с 22-го места, заезд завершился массовым завалом

Пилот «Пенске» Уилл Пауэр выиграл вторую гонку сдвоенного уик-энда «Индикара» в Айове. Пауэр стартовал 22-м и опередил гонщика «Чип Гэнасси» Алекса Палоу на финише на 0,3915 секунды.

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