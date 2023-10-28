smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Уж не тот ли Потанин который руководит комбинатом "НОРНИКЕЛЬ"? Может Британия и "руководит" этим предприятием через П...Великобритания ра...
  • Ирина Галивец
    Ура! К народу стали прислушиваться!TVcenter: возвращ...
  • Anlrey Boracow
    Если сроки ввода АЭС в Белоруссии нарушены и не по вине белорусов, то требование это нормальное и законное. Что тут у...Лукашенко выстави...

ИИ принесет $160 млрд в экономику Саудовской Аравии к 2030 году — SRMG

ИИ принесет $160 млрд в экономику Саудовской Аравии к 2030 году — SRMG

Искусственный интеллект принесет Саудовской Аравии почти $160 млрд (15 млрд руб.) к 2030 году, заявила генеральный директор Saudi Research and Media Group Джомана (SRMG) Аль-Рашид 27 октября в ходе конференции Future Investment Initiative, сообщает Arab News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх