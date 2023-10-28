ИИ принесет $160 млрд в экономику Саудовской Аравии к 2030 году — SRMG

Искусственный интеллект принесет Саудовской Аравии почти $160 млрд (15 млрд руб.) к 2030 году, заявила генеральный директор Saudi Research and Media Group Джомана (SRMG) Аль-Рашид 27 октября в ходе конференции Future Investment Initiative, сообщает Arab News.
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