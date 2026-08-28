Изжога каждый день: почему таблетки помогают, но проблема возвращается

Изжога после позднего или слишком плотного ужина может возникнуть и у здорового человека. Но если жжение появляется каждый день, будит ночью или возвращается вскоре после приема аптечного средства, причину стоит искать глубже.
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