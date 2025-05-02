Глава пресс-службы МИД Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что власти киевского режима идут в разрез с нормами морали, когда позволяют эксгумировать останки военнослужащих войск СССР в Львовской области.
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