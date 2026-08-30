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ИА Регнум

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Пеков: Киев получает адекватный ответ на удары по мирным объектам РФ

Киев получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики России. Об этом 30 августа в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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