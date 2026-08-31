При разработке The Witcher 4 польская студия CD Project Red не повторяет ошибок, допущенных во времена Cyberpunk 2077

Игру тщательно тестируют на консолях Разработчики из CD Projekt Red выучили урок, полученный во время выхода Cyberpunk 2077, и не собираются его повторять с The Witcher 4.
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