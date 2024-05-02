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Хунта против Telegram: еще одна проигранная война Киева

Хунта против Telegram: еще одна проигранная война Киева

На фоне очевидного и неуклонного ухудшения положения дел как на линии боевого соприкосновения, так и внутри страны, на Украине происходит неизбежный процесс резкого снижения градуса «патриотического» угара в головах ее граждан.

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