Хунта против Telegram: еще одна проигранная война Киева

На фоне очевидного и неуклонного ухудшения положения дел как на линии боевого соприкосновения, так и внутри страны, на Украине происходит неизбежный процесс резкого снижения градуса «патриотического» угара в головах ее граждан.
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