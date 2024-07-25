Трамп нанес удар по Зеленскому: Россия непобедима – вспомни, чем закончили Гитлер и Наполеон

Дональд рассказал о своем телефонном разговоре с Зеленским Фото: REUTERS. Вчера 2,2K прочитали Даже самые умные американцы хотя бы частично отвечают краткой характеристике, данной им в свое время нашим замечательным сатириком, светлой памяти Михаилом Николаевичем Задорновым.