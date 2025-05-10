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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан-Пабло Монтойя: «Замена Лоусона на Линдблада в «Рейсинг Буллз» вообще не удивит»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя предположил, что Лиам Лоусон, потерявший место в «Ред Булл», может покинуть и «Рейсинг Буллз» по ходу сезона.

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