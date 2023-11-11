В Малом театре заявили, что говорить о выписке Соломина пока рано

Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что говорить о выписке художественного руководителя театра Юрия Соломина, госпитализированного 6 ноября в одну из столичных клиник, пока преждевременно, сообщает «Комсомольская правда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии