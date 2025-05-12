В Новосибирске из-за ремонта путепровода перекрыли движение на полгода

НОВОСИБИРСК, 12 мая, ФедералПресс. В Новосибирске начался ремонт путепровода на улице Добролюбова. С 12 мая в Октябрьском районе Новосибирска введены временные ограничения движения транспорта, которые связаны с капитальным ремонтом путепровода и продлятся шесть месяцев.