В Новосибирске из-за ремонта путепровода перекрыли движение на полгода

НОВОСИБИРСК, 12 мая, ФедералПресс. В Новосибирске начался ремонт путепровода на улице Добролюбова. С 12 мая в Октябрьском районе Новосибирска введены временные ограничения движения транспорта, которые связаны с капитальным ремонтом путепровода и продлятся шесть месяцев.
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