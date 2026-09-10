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Царьград

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Туск заявил об угрозе ударов России по погранпереходам с Украиной

Туск заявил об угрозе ударов России по погранпереходам с Украиной

Варшава опасается атак на границе и предупреждает о сценариях для восточного фланга ЕС.Польский премьер Дональд Туск опять отличился своими заявлениями.

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