Катар прекратит поставку газа в Европу в случае штрафов со стороны ЕС

Катарская нефтегазовая компания Qatar Energy прекратит поставку СПГ в Евросоюз, если страны участницы будут штрафовать компанию на 5% от годовой выручки, заявил министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор указанной компании Саад бен Шарида аль-Кааби.
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