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Рогов: войска России сдерживают армию Украины на Запорожском направлении, в ходе боев отбито Нескучное

Рогов: войска России сдерживают армию Украины на Запорожском направлении, в ходе боев отбито Нескучное

Войска РФ сдерживают Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении, в ходе боестолкновений у противника был отбит населенный пункт Нескучное.

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