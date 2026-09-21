С миру по нитке...
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Почему Луна на фото такая маленькая, хотя глазами кажется огромной

Луна может казаться огромной невооружённым глазом, но на снимке со смартфона внезапно превращается в крошечную светящуюся точку.

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