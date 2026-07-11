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Умерла 19-летняя девушка, на которую упало дерево в роще Баума в Алматы

Умерла 19-летняя девушка, на которую упало дерево в роще Баума в Алматы

В Алматы скончалась девушка, на которую упало дерево в роще Баума, сообщает NUR.KZ. В городской клинической больнице №4 напомнили, что пострадавшая поступила в медучреждение 27 июня в крайне тяжёлом состоянии.

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