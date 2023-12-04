Терапевт Драпкина: продолжительность жизни женатых мужчин в России дольше

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что, исходя из результатов недавнего исследования, женатые мужчины старшего возраста живут дольше неженатых.
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