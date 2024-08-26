Батраков о победе «Локо» над «Ростовом»: «Третий гол – ключевой момент. Это наигранная история. По рисунку атаки видно, думаю»

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Московский клуб обыграл ростовчан в 6-м туре Мир РПЛ. Третий мяч «Локо» забил на 8-й секунде второго тайма: после заброса Дмитрия Баринова со своей половины поля отличился Наир Тикнизян.