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Суд арестовал директора и мастера транспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово

Суд арестовал директора и мастера транспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово

Суд арестовал директора и мастера транспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово Елена Галицкая8 июня 2024 года суд в Кемерово вынес решение о заключении под стражу директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 6 июня на Логовом шоссе.

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