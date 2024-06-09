Суд арестовал директора и мастера транспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово Елена Галицкая8 июня 2024 года суд в Кемерово вынес решение о заключении под стражу директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 6 июня на Логовом шоссе.