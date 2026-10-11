Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча 10-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) высказался о первом месте команде в турнирной таблице.
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