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Шварц — о лидерстве «Динамо» в РПЛ: «Это не влияет на нашу игру, но в конце сезона все будет немного по-другому»

Шварц — о лидерстве «Динамо» в РПЛ: «Это не влияет на нашу игру, но в конце сезона все будет немного по-другому»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча 10-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) высказался о первом месте команде в турнирной таблице.

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