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Милые и безумно непоседливые домашние хорьки на снимках

Милые и безумно непоседливые домашние хорьки на снимках

Они самые настоящие бандиты, с которыми хозяева точно забывают о том, что есть такое слово «скука». Когда хочется завести домашнее животное, многие останавливаются на привычных и проверенных временем вариантах: собаки, кошки, рыбки, крысы, хомяки.

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