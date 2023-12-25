"Пора явить"героев" российской общественности", - очередная актриса сетует на проблемы из за поддержки РФ, Путина, и населения

ВА

Виктор Александров

Уважаемые красавицы, Олеся и Поля (не я лишил Вас отчества)! Идеи правят миром. Не следует ли, в правовом государстве, дополнить Закон о СМИ требованием к руководителям и исполнителям ТВ каналов публикации средств, которые они направили на СВО? С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.