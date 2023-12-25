"Пора явить"героев" российской общественности", - очередная актриса сетует на проблемы из за поддержки РФ, Путина, и населения
Politiki.net
Не так давно я писал о том, как актриса Олеся Железняк - подверглась обструкции, за свою патриотическую позицию.
Комментарии
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Уважаемые красавицы, Олеся и Поля (не я лишил Вас отчества)!
Идеи правят миром.
Не следует ли, в правовом государстве, дополнить Закон о СМИ требованием к руководителям и исполнителям ТВ каналов публикации средств, которые они направили на СВО?
С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Не нужно скрывать личности ждунов. Нужно лишать их возможности взращивать в нашей молодёжи семян предательства через их "спектакли". Нужно чтоб народ знал своих "героев"! А также их покровителей.
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