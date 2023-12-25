Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Пора явить"героев" российской общественности", - очередная актриса сетует на проблемы из за поддержки РФ, Путина, и населения

"Пора явить"героев" российской общественности", - очередная актриса сетует на проблемы из за поддержки РФ, Путина, и населения

Politiki.net Не так давно я писал о том, как актриса Олеся Железняк - подверглась обструкции, за свою патриотическую позицию.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Уважаемые красавицы, Олеся и Поля (не я лишил Вас отчества)! Идеи правят миром. Не следует ли, в правовом государстве, дополнить Закон о СМИ требованием к руководителям и исполнителям ТВ каналов публикации средств, которые они направили на СВО? С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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14 час.
Горыныч
Не нужно скрывать личности ждунов. Нужно лишать их возможности взращивать в нашей молодёжи семян предательства через их &quot;спектакли&quot;. Нужно чтоб народ знал своих &quot;героев&quot;! А также их покровителей.
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7 час.

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