Исследователи обнаружили в перехваченных грузах компоненты для ракетного производства. По данным WSJ, хуситы рассчитывают использовать поставки из Китая, но готовность новой системы пока не установлена.
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