Как проходит первый день ВЭФ?

Восточный экономический форум официально стартовал. Во Владивосток уже прилетел Владимир Путин. Там же находятся премьер Малайзии, зам председателя правительства КНР и вице-премьер Сербии — со всеми ними президент проведет встречиВо Владивостоке 4 сентября первый основной день Восточного экономического форума.