Как проходит первый день ВЭФ?

Восточный экономический форум официально стартовал. Во Владивосток уже прилетел Владимир Путин. Там же находятся премьер Малайзии, зам председателя правительства КНР и вице-премьер Сербии — со всеми ними президент проведет встречиВо Владивостоке 4 сентября первый основной день Восточного экономического форума.
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