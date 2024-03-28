Сын владельца «Крокуса» объяснил закрытые двери при эвакуации

Агаларов подчеркнул, что "Крокус Сити Холл" имеет достаточное количество пожарных выходов.<strong>Эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле" работали в штатном режиме после теракта, но, спасаясь, люди натыкались на запертые двери для персонала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии