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Сын владельца «Крокуса» объяснил закрытые двери при эвакуации

Сын владельца «Крокуса» объяснил закрытые двери при эвакуации

Агаларов подчеркнул, что "Крокус Сити Холл" имеет достаточное количество пожарных выходов.<strong>Эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле" работали в штатном режиме после теракта, но, спасаясь, люди натыкались на запертые двери для персонала.

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Игорь Петров
Экономия на охране..
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