Сын владельца «Крокуса» объяснил закрытые двери при эвакуации

Агаларов подчеркнул, что "Крокус Сити Холл" имеет достаточное количество пожарных выходов.<strong>Эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле" работали в штатном режиме после теракта, но, спасаясь, люди натыкались на запертые двери для персонала.