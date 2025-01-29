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Чемпионат мира по гандболу. 1/2 финала. Франция сыграет с Хорватией, Дания против Португалии

Чемпионат мира по гандболу-2025 Мужчины 1/2 финала 30 января Загреб, Хорватия Франция – Хорватия – 23.

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