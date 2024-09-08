Киберэксперт порекомендовал найти для ребенка альтернативу отдыху с гаджетом

Эксперт по информационным технологиям, технический руководитель ресурса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков порекомендовал поставить дневной лимит на телефон, если родители хотят ограничить времяпрепровождение ребенка в смартфоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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