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И снова кино: в центре Астрахани из-за съемок вводится ограничение автодвижения

И снова кино: в центре Астрахани из-за съемок вводится ограничение автодвижения

Правда, весьма необычное – с паузами в 3-5 минут. В связи с проведением киносъемок фильма «На автомате» в Астрахани вводится кратковременное (на 3-5 минут) ограничение движения автомобильного транспорта: - с 07:00 до 14:00 8 октября - по ул.

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