Минцифры: в России не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети

В России не планируют ограничивать детям доступ в соцсети. Операторы могут устанавливать дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и с согласия родителей, сообщило Минцифры в своем канале в Max.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии