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Минцифры: в России не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети

Минцифры: в России не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети

В России не планируют ограничивать детям доступ в соцсети. Операторы могут устанавливать дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и с согласия родителей, сообщило Минцифры в своем канале в Max.

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