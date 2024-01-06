Израиль просит другие страны выступить против суда ООН

Axios: Израиль призвал дипломатов получить заявления против суда ООН МИД Израиля потребовал от послов оказать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах выступить против инициированного ЮАР процесса в суде ООН по обвинению в геноциде, пишет Axios.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии