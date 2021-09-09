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В Германии встали на защиту «Северного потока — 2»

В Германии встали на защиту «Северного потока — 2»

В Германии считают «Северный поток — 2» незаменимым для энергоснабжения Европы, потому он может благоприятно повлиять на цену газа «Северный поток — 2» не просто обеспечит газовое снабжение Европы, но и поспособствует снижению цен на энергоносители.

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